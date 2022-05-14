Возле ЮУрГУ мотоциклист сбил велосипедистку

Сегодня, 14 мая, возле главного корпуса ЮУрГУ мотоциклист сбил велосипедистку. Девушка госпитализирована. Она сама нарушила правила дорожного движения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГИБДД по городу Челябинску, мотоциклист двигался по проспекту Ленина в сторону памятника Курчатову. В районе главного корпуса ЮУрГУ девушка на велосипеде стала пересекать проезжую часть.

«Пострадавшая пересекала проезжую часть слева направо и нарушила правила дорожного движения. Она госпитализирована. Находится в сознании», - сказали в ГИББД.

Напомним правила пересечения проезжей части для велосипедистов. Пересекая проезжую часть, велосипедист обязан вести свой велосипед рядом и ни в коем случае не переезжать дорогу на нем руководствоваться всеми правилами пересечения проезжей части для пешеходов.

Южноуральцам, выбравшим в качестве средства передвижения двухколесный транспорт, Госавтоинспекция еще раз напоминает основные требования по управлению данным видом транспорта.

Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14-ти лет. Такое правило введено не случайно. Дети младшего возраста, выезжая на улицу, подвергают свою жизнь опасности. Оказавшись в потоке автомобилей или проезжая перекрёсток, они могут растеряться, потерять управление, что чревато серьёзными последствиями.

В соответствии с разделом 24 Правил дорожного движения движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает один метр.

- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

Велосипедистам запрещается управлять велосипедом не держась за руль хотя бы одной рукой, поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении, пересекать дорогу по пешеходным переходам