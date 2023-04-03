03.04.2023
ХК «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым
03.04.2023
Возможные нарушения во время призыва под контролем военной прокуратуры
03.04.2023
В Курчатовском районе выбрали номинантов городского этапа «Весны студенческой»
03.04.2023
Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса
03.04.2023
В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи
03.04.2023
НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами
Возможные нарушения во время призыва под контролем военной прокуратуры
31.03.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
20.05.2019
Южноуральские призывники готовятся подсесть в эшелон на Дальний Восток
01.04.2019
В Челябинской области стартовала весенняя призывная кампания
13.07.2018
Челябинская область завершает весеннюю призывную кампанию
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023