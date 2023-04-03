Возможные нарушения во время призыва под контролем военной прокуратуры

В военной прокуратуре Челябинского гарнизона создан консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с нарушением военными комиссариатами их прав на предоставление отсрочки, освобождения от призыва на военную службу.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Челябинского гарнизона. Призывникам, которые считают, что их права нарушены, можно обратиться по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, дом 101 или по телефону: 8 (351) 724-30-62.