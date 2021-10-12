Врач-инфекционист рассказал о снижении фертильности после тяжелого COVID-19

В начале пандемии была информация, что COVID-19 может влиять на фертильность. Это вызвало беспокойство у людей, планирующих беременность. Что известно о влиянии COVID-19 на фертильность спустя 1,5 года пандемии? Можно ли предотвратить негативные последствия? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь».

Может ли COVID-19 повлиять на фертильность женщин и мужчин? Что известно на данный момент?

SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого влияния еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных. Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию (клеткам внутренней оболочки сосудов) с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию. Если есть нарушения кровотока, неважно в каком органе, соответственно, есть нарушение функции этого органа. Легкие это, почки, или яичники – вопрос вторичный, главное то, насколько эти нарушения выражены. Прямое влияние вируса на клетки половых органов изучается. Вероятно, влияние есть, так как рецептор ACE, к которому прикрепляется коронавирус, там также присутствует. Пока явное прямое воздействие вируса не доказано.

Вирусов, действующих прицельно на яичники и снижающих овариальный резерв, нет. Однако любая тяжелая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек. Даже «локальные» вирусные инфекции, передающиеся в том числе половым путем (например, генитальный герпес), могут повлиять на способность к деторождению вне зависимости от пола. Вирус может спровоцировать воспалительный процесс в каком-либо отделе половой системы, который закончится появлением рубцовых изменений. Яркий пример – вирус эпидемического паротита («свинка»). До всеобщей вакцинации это была достаточно часто встречающаяся болезнь, в основном протекающая нетяжело. Но иногда одним из проявлений у мальчиков был орхит (воспаление яичек), вызванный именно вирусом паротита. Очень часто он заканчивался бесплодием.

Есть ли какие-то специфические симптомы в течении COVID-19, которые должны насторожить тех, кто в данный момент беспокоится о фертильности?

Никаких специфических симптомов нарушения фертильности в процессе течения COVID-19 не будет, независимо от тяжести заболевания. Если болезнь протекает тяжело, естественно, будет снижение либидо (организму не до того) той или иной длительности. Однако это не свидетельствует о снижении фертильности.

Как можно оценить влияние COVID-19 на фертильность?

Пандемия коронавируса длится 1,5 года. Это небольшой срок для оценки последствий на масштабном уровне. Фертильность – это способность зачать ребенка, выносить его и родить. Бесплодием называют не наступление беременности без каких-то явно влияющих внешних факторов в течение более 6 месяцев. Тяжелый COVID-19 – это явно влияющий внешний фактор. Что нужно сделать ученым, чтобы оценить влияние вируса на фертильность?

выделить группу здоровых (фертильно полноценных) до заболевания людей, оценить то, как они перенесли COVID-19, наблюдать за тем, как они восстанавливают фертильность.

Такое исследование требует много времени и ресурсов, поэтому для глобальных оценок прошло еще мало времени.

Кроме того, есть понятие «временное снижение фертильности»: оно безусловно возникает после тяжелых форм COVID-19, как, собственно, и после тяжелых форм любой инфекции (организму не до размножения). Определенное значение играет также агрессивная терапия тяжелых форм заболевания (гормоны немалыми дозами, моноклональные антитела и прочее), также оказывающая негативное влияние на фертильность.

Как можно предотвратить возможные проблемы с фертильностью?

Исходя из того, что на сегодняшний день есть данные о временном снижении фертильности после тяжелых форм COVID-19 – пройти вакцинацию. На данный момент нет специальной терапии по профилактике снижения фертильности, так как во время пандемии другая задача – спасти жизнь. Все, что нам доступно сейчас – возможность предотвратить тяжелое течение заболевания, а это уже немало.

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