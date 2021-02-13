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Все сотрудники колонии строгого режима, закрытой в Озерске, будут трудоустроены

В Озерске (Челябинская область) закрылась колония строгого режима. Причина ликвидации - экономическая нецелесообразность.

Речь идет о ликвидации исправительной колонии №24.

«На момент начала ликвидации учреждения в нем содержалось в 2,5 раза меньше осужденных, чем предусмотрено лимитом. Вместо 900 человек - около 300. На них приходилось 80 сотрудников, которым нужно платить заработную плату. Основная причина закрытия - это экономическая нецелесообразность», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Осужденные переведены в другие исправительные учреждения. Сотрудники, которые намерены продолжить службу в ГУФСИН, будут трудоустроены, а те, кто по выслуге лет решил выйти на пенсию, ушли на заслуженный отдых.