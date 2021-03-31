Вступают в силу новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Станет легче или труднее?

Уже завтра, 1 апреля, в Челябинской области, как и во всей России, изменятся правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. О том, к чему готовиться кандидатам в водители и какие недостатки в новом регламенте видят инструкторы автошкол, рассказали сегодня, 31 марта, на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».

Главные новшества – проведение одного практического экзамена в условиях дорожного движения вместо двух (отдельно сдавали «автодром» и «город»), возможность нахождения в салоне экзаменационного автомобиля представителей общественных организаций и других кандидатов, расположение инспектора на переднем сидении (справа от водителя) и изменения в системе оценивания навыков управления машиной – грубое нарушение сразу же обеспечивает несдачу (к таким нарушениям относят использование телефонов и иных устройств, отсутствие ремня безопасности).

Кроме того, начальник регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Ерошевич добавил, что если раньше экзаменатор не мог отклониться от маршрутов и все знали, какими они будут, то сейчас на сайте ГИБДД указаны лишь названия улиц и прилегающие территории. Таким образом, инспектор сам принимает решение, где будет проводиться экзамен.

Сотрудники ГИБДД и министерства образования уверены, что новый регламент создал для кандидатов более комфортные условия. «Вместо двух практических экзаменов будет всего один. Время на выполнение упражнений – 30 минут. Если кандидат не успел выполнить все обязательные элементы, то экзамен можем продолжить», – отметил заместитель начальника - начальник отделения по приему экзаменов и выдачи водительских удостоверений МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Алексей Палаев.

«Программа не претерпела изменений, набор образовательных модулей остался неизменным. То же количество часов, те же темы. Если человек в полном объеме прошел программу, то проблем не будет. Помешать может лишь психологический аспект. Автошколы должны привлекать психологов», – выразил свое мнение замначальника отдела лицензирования образовательной деятельности областного минобра Олег Поленин.

Однако со спикерами не согласился руководитель ЧРО «Всероссийское общество автомобилистов» Николай Живец. По его мнению, очереди на сдачу вырастут еще сильнее: «Прием сдачи экзаменов изменился, а программы остались. Половину часов на практику обучающиеся должны проводить на автодроме. Считаю, что этот пункт необходимо скорректировать».

Подобного мнения придерживается и старший мастер производственного обучения учебного центра «Перспектива» Александр Суслов: «24 часа на автодроме – это много. Можно было бы рассмотреть возможность дать автошколам самим выбирать время, проведенное на площадке. Кандидаты уже просят нас тратить больше времени на город».