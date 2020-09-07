Вступил в силу закон о внесудебном банкротстве
С первого сентября вступил в силу закон о бесплатном внесудебном банкротстве. Это поможет физлицам освободиться от непосильных обязательств без участия суда и финансового управляющего.
Как сообщает КСП Челябинской области, воспользоваться новой процедурой смогут граждане, чей долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, и у которых отсутствует имущество, подлежащее взысканию.
Сама методика признания банкротом максимально упрощена – достаточно подать соответствующее заявление через МФЦ. При этом рассмотрение заявления осуществляется без взимания платы.
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