Вступил в силу закон о внесудебном банкротстве

С первого сентября вступил в силу закон о бесплатном внесудебном банкротстве. Это поможет физлицам освободиться от непосильных обязательств без участия суда и финансового управляющего.

Как сообщает КСП Челябинской области, воспользоваться новой процедурой смогут граждане, чей долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, и у которых отсутствует имущество, подлежащее взысканию.

Сама методика признания банкротом максимально упрощена – достаточно подать соответствующее заявление через МФЦ. При этом рассмотрение заявления осуществляется без взимания платы.