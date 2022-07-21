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21.07.2022 20:19

ВТБ вывел из просроченной задолженности более 1 млн клиентов с начала года

ВТБ сократил объем просроченной задолженности у 95% заемщиков, столкнувшихся с финансовыми сложностями в этом году, восстановив график платежей более чем для 1 млн розничных клиентов.

По данным ВТБ, одним из самых эффективных инструментов урегулирования задолженности сегодня являются программы реструктуризации. Их результативность оценивается в 80% – большинство клиентов справляются с задолженностью и продолжают сотрудничество с банком.

Для дополнительного снижения долговой нагрузки заемщиков ВТБ продолжает цифровизацию финансовых процессов. Сегодня в банке работают предодобренные предложения, которые проактивно минимизируют случаи просрочки. Скоринговая модель на основе искусственного интеллекта показывает, кому из заемщиков необходимо оказать помощь, учитывая множество факторов: платежную дисциплину клиентов, их доходы, срок кредита и др. На основе этого банк формирует индивидуальные финансовые предложения – например, пониженный размер ежемесячного платежа. За последние полтора года с помощью этого инструмента удалось вывести из просроченной задолженности порядка 14 тысяч клиентов.

«Наша задача – не требовать, не забирать, а помогать заемщику решать проблемы. В стратегии нашей работы заложена концепция, которая учитывает баланс потребностей и возможностей клиентов. Разбирая все вопросы с задолженностью, мы всегда ориентируемся на жизненную ситуацию и финансовое положение человека. Если образуется долг – подбираем наиболее комфортный способ его погашения. Часто действуем проактивно, предлагая заемщику помощь, когда он еще об этом даже не подумал. Таким образом, мы не допускаем ухудшения его финансового положения. С начала года мы вывели из просроченной задолженности всех периодов почти 95% клиентов, столкнувшихся с финансовыми сложностями», – подчеркнул вице-президент, руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков.

Он добавил, что для исключения негативных ситуаций, которые могут возникнуть при урегулировании задолженности, ВТБ дополнительно детально оценивает качество работы сотрудников, обязательно используя для этого речевую аналитику.

«Мы понимаем, что работа с людьми всегда требует дополнительного контроля. Крайне важно понимать, как операторы говорят с клиентами, какие аргументы используют, чтобы убедить их решить проблему. Здесь успешно применяется автоматическая оценка разговора с заемщиком. Если в «допандемийный» период банк преимущественно фокусировался на процессах взыскания, то сейчас мы усилили собственные инструменты поддержки клиентов, расширив способы урегулирования и помощи заемщикам. Для каждого конкретного случая просроченной задолженности ВТБ готов предложить наиболее эффективный метод – все виды программ реструктуризации, кредитные каникулы, отмену пеней», - подчеркнул Евгений Новиков.

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Челябинский Сад Победы приняли в Ассоциацию парков России

18.07.2022 19:35

«Уральский look»: городская мода в России и популярные парочки

18.07.2022 19:27

Жителей Карабаша и губернатора порадовало мотошоу от знаменитых российских райдеров

18.07.2022 19:13

Кыштымский медеэлектролитный завод отметил 265-й день рождения

18.07.2022 18:20

Облсуд оставил бывшего директора МКУ «Городская среда» Челябинска под стражей