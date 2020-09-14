ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Выборы повлияли на график работы челябинских школ и в понедельник

Общество
Сегодня, 16:06
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Выборы, проходившие в минувшие три дня в Челябинской области, внесли коррективы в работу образовательных учреждений не только в дни досрочного голосования, но и после их завершения.

В пятницу, 11 сентября, ряд учебных заведений изменили расписание уроков, в субботу, 12 сентября, в большинстве школ занятия были отменены. И даже после выборов, в понедельник, 14, сентября, пришлось переносить начало учебного процесса.

«Каждое образовательное учреждение, где расположены избирательные участки, самостоятельно принимает решение о работе школы», - пояснили агентству в комитете по делам образования администрации Челябинска.

В понедельник в областном центре занятия в ряде школ начались позднее обычного. «Это решение образовательными организациями принималось, в том числе, с учетом проведения санитарной обработки, которая в обязательном порядке проводится по завершении работы избирательных участков», - уточнили в комитете.

В ряде школ успели провести санобработку в воскресенье, 13 сентября. В некоторых пришлось перенести обработку на 14 сентября (всё зависело от используемых площадей и ресурсов учреждения». «В случае проведения санитарной обработки в понедельник,14 сентября, школы вправе вести обучение в этот день в очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных технологий», - пояснили в комитете и добавили, что школы должны были заранее уведомить родителей учащихся об изменении режима работы образовательной организации.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Политика
12.09.20 12:21
В Челябинской области в первый день проголосовало 9,41% избирателей
Политика
11.09.20 11:19
В Челябинской области стартовало досрочное голосование
Общество
09.09.20 09:44
В предстоящую субботу отменят занятия в большинстве школ Челябинской области
Общество
07.09.20 11:36
Проголосовать за депутатов ЗСО челябинцы смогут только в медицинских масках
Сегодня, 12:14
За сутки в Челябинской подтверждено пять случаев ковида у школьников
Сегодня, 11:41
В Челябинской области за сутки подтверждено 73 новых случая ковида
Сегодня, 11:15
В Челябинской области растет число случаев ОРВИ, ковида и пневмоний
Сегодня, 10:18
Для гостей нацпарка «Зигальга» готова переправа через реку Юрюзань
Сегодня, 09:24
Льготное кредитование малого и среднего бизнеса в Челиндбанке
Вчера, 19:01
Челябинский облизбирком опроверг фейк о нарушениях на выборах в Верхнем Уфалее
Вчера, 13:15
В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Вчера, 12:48
За сутки умерло 3 человека с ковидом в Челябинске и Златоусте
Вчера, 12:25
Число заболевших школьников в Челябинской области растет
Вчера, 11:43
В Челябинской области за сутки подтверждено 78 новых случаев ковида
Политика
Сегодня, 10:00
Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области
Спорт
Сегодня, 15:25
Зрелище что надо!
Участники фестиваля «Продвижение» в Челябинске выступали так, что захватывало дух
Новости
Сегодня, 16:26
Среда обитания
Опыт «Таганая» предлагают тиражировать в новом туристическом кластере «Горный Урал»
Сегодня, 15:53
Происшествия
В Челябинске продолжаются сезонные кражи велосипедов
Сегодня, 15:48
Общество
Бездуховность, зависимость, потеря работы – специалисты в Челябинске разбирались в причинах алкоголизма
Сегодня, 15:41
Экономика
ВТБ снизил ставки по рефинансированию автокредитов
Сегодня, 14:40
Экономика
Руководство ЮУТПП наградило студентов-юристов
Материалы рубрики
Сегодня, 15:48
Общество
Бездуховность, зависимость, потеря работы – специалисты в Челябинске разбирались в причинах алкоголизма
Сегодня, 12:24
Общество
За сутки в Челябинске умерло два человека с ковидом
Сегодня, 12:14
Общество
За сутки в Челябинской подтверждено пять случаев ковида у школьников
Вчера, 12:48
Общество
За сутки умерло 3 человека с ковидом в Челябинске и Златоусте
12.09.20 18:36
Общество
За сутки умерло 4 человека с ковидом в Челябинске и Саткинском районе
Теги
выборы
Комитет по делам образования Челябинска
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика