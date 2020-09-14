Выборы повлияли на график работы челябинских школ и в понедельник

Выборы, проходившие в минувшие три дня в Челябинской области, внесли коррективы в работу образовательных учреждений не только в дни досрочного голосования, но и после их завершения.

В пятницу, 11 сентября, ряд учебных заведений изменили расписание уроков, в субботу, 12 сентября, в большинстве школ занятия были отменены. И даже после выборов, в понедельник, 14, сентября, пришлось переносить начало учебного процесса.

«Каждое образовательное учреждение, где расположены избирательные участки, самостоятельно принимает решение о работе школы», - пояснили агентству в комитете по делам образования администрации Челябинска.

В понедельник в областном центре занятия в ряде школ начались позднее обычного. «Это решение образовательными организациями принималось, в том числе, с учетом проведения санитарной обработки, которая в обязательном порядке проводится по завершении работы избирательных участков», - уточнили в комитете.

В ряде школ успели провести санобработку в воскресенье, 13 сентября. В некоторых пришлось перенести обработку на 14 сентября (всё зависело от используемых площадей и ресурсов учреждения». «В случае проведения санитарной обработки в понедельник,14 сентября, школы вправе вести обучение в этот день в очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных технологий», - пояснили в комитете и добавили, что школы должны были заранее уведомить родителей учащихся об изменении режима работы образовательной организации.