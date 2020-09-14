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Выставка «АГРО» в Челябинске является стартовой площадкой для многих предприятий региона

Фото: 
Ольга Сарычева
Общество
Сегодня, 17:30
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске в течение трех дней проходила агропромышленная ярмарка «АГРО-2020», в рамках которой состоялась деловая программа, способствующая продвижению на рынок южноуральских предприятий.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский, из ста предприятий-участников половина – это фермерские хозяйства. В числе новинок выставки - и сырная продукция, и продукция мясопереработки, и овощная продукция. Также здесь было представлено несколько предприятий, занимающихся производством и реализацией сухих овощей и фруктов.

«Ярмарка является стартовой площадкой для многих фермерских хозяйств. Два года назад начинающее хозяйство «Сыроварня ИзвестнАя» выставилось на «Агро», а теперь оно - лауреат выставки «Золотая осень» в столице. Продукцию сыроварни знают на территории Урала, в Москве и Санкт-Петербурге», - рассказал Александр Раевский.

Наталья Субботина с программой «Школа фермеров» от «Территории бизнеса» несколько лет работала во всех районах области, посмотрела, в чем сложности малого сельского бизнеса. В результате в конце 2019-го года родился новый проект - кооператив «Уральская ферма».

«В чем смысл кооператива? Одному фермеру трудно что-то сделать, а когда они объединяются, это гораздо проще. Мы создали сайт, на котором выставлены продукты фермеров, осуществляем доставку продукции на дом. Один фермер такое не может осуществить: создание сайта стоит сто тысяч рублей, а когда фермеров 50-100 человек, они скидываются, и это становится гораздо проще сделать. Кроме того, поддержка государства грантовая, на неё сейчас могут рассчитывать кооперативы», - рассказала председатель кооператива Наталья Субботина.

Напомним, по линии минсельхоза Челябинской области, помимо субсидий на ведение производства, фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам оказывается целевая поддержка. Это гранты начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам, областные субсидии кооперативам, а также - в рамках национального проекта - гранты «Агростартап» и гранты кооперативам на закупку продукции.

Как отметил на выставке министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, в текущей ситуации южноуральский агропромышленный комплекс продолжил стабильную работу и даже расширил ассортимент продукции.

По его словам, рынок пищевых продуктов всегда востребован: даже во время пандемии коронавируса никакого спада производства южноуральцы не почувствовали.

«Если вы обратили внимание, у нас очень много сыроваров, которые в предыдущие годы демонстрировали линейку мягких и полумягких сыров. В этом году они переходят на более высокий уровень - это производство твёрдых сыров. На сегодняшний день аграрии убрали 50 процентов площадей зерновых, параллельно идёт уборка масличных культур. Ожидаем сбор не менее миллиона тонн зерна. По масличным радует хорошая урожайность. В целом, несмотря на опасения, год будем считать не самым плохим, тем более что рыночная ситуация по ценам на зерно и масличные радует», - сказал Алексей Кобылин.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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