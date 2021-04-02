Выставка «АгроПродЭкспо» открылась в Челябинске

Приобрести фермерские продукты и поучаствовать в благотворительном марафоне помощи тяжелобольным детям регионального фонда «Родная» смогут посетители региональной ярмарки «АгроПродЭкспо», открывшейся 1 апреля в челябинском Дворце спорта «Юность».

Мероприятие проходит в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области о выставочно-конгрессной деятельности, при поддержке областного министерства сельского хозяйства, администрации города Челябинска и регионального Союза женщин Челябинской области.

«Самые массовые посетители любой ярмарки и выставки это, конечно, женщины. Хочу обратить внимание, что самые главные покупатели - это тоже женщины. Поэтому мы с удовольствием присоединились к этой выставке. Выставка – это новые тенденции, новые товары, знакомство с новыми производителями. В рамках этой выставки впервые пройдет конференция, на которой будет присутствовать не только жительницы сельских территорий, но и городские наши жительницы. И еще в рамках выставки мы проводим акцию «Помоги тяжелобольным детям Южного Урала», - рассказала председатель Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова.

Молоко, мясные изделия, рыба, мёд – все продукты, которые привыкли видеть южноуральцы. Выставка открывает двери на рынок региона новым производителям, даёт возможность наладить активный сбыт фермерам. Решение организовать большую рыночную торговлю принято в связи с поручением губернатора об активизации сбыта сельхозпродукции. Такая форма работы позволяет довести продукцию до горожан, минуя посредников.

Вместе с фермерами на одной площадке – крупные предприятия и представители других регионов. На выставке продовольствия представлено почти пятьдесят компаний Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Курганской областей, Алтайского края, Башкирии, Удмуртии. Также на ярмарке можно приобрести саженцы и промышленные товары: текстиль, одежду, посуду.

Ярмарка будет работать до четвертого апреля.