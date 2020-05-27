Вывозить отходы из мусороприемных камер жилых домов южноуральцев ЦКС все-таки будет

В Челябинской области региональный оператор по обращению с ТКО - ООО "Центр коммунального сервиса" - все-таки будет вывозить отходы из мусороприемных камер жилых домов (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы).

ЦКС исполнил предупреждение Челябинского УФАС России о необходимости включения в типовые договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами всех способов их складирования.

Как отмечают в пресс-службе регионального управления ФАС, складирование ТКО в мусороприемных камерах предусмотрено правилами обращения с твердыми коммунальными отходами. Речь идет о типовых договорах, заключаемых с УК, ТСЖ, физическими и юридическими лицами и размещенными на официальном сайте ЦКС.

Однако в реальности типовые договоры Центра коммунального сервиса предусматривали только два способа складирования: в контейнерах на контейнерных площадках и в мусоровозах в установленных местах приема отходов. Поэтому для потребителей, имеющих мусороприемные камеры и желающих складировать отходы таким способом, существующие договоры являлись невыгодными и ограничивающими право выбора.

"ООО "ЦКС" является единственным участником рынка услуг по обращению с ТКО на территории Карабашского кластера. В связи с этим положение регоператора здесь признано доминирующим", - пояснили в Челябинском УФАС России.

Таким образом, действия Центра коммунального сервиса могли привести к ущемлению интересов неопределенного круга лиц и содержали признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Данную проблему антимонопольщики выявили во время рассмотрения заявления жилищно-эксплуатационной компании Миасса, пожаловавшейся на отказ регоператора вывозить отходы, складируемые в мусороприемных камерах. ЦКС объяснил свою позиицю тем, что, по его мнению, контейнеры в мусоропроводах и мусороприемных камерах не являются площадкой накопления ТКО.

По этому факту Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения части первой статьи десятой Закона о защите конкуренции, запрещающей злоупотребление доминирующим положением. Однако доказательства обращения ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" в адрес ООО "ЦКС" по вопросу организации вывоза ТКО из контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах, находящихся в управлении данного хозсубъекта, не были представлены.

Выданное предупреждение направлено на решение подобных вопросов, связанных с отказом от вывоза отходов, складируемых в мусороприемных камерах.