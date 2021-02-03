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«Яндекс.Такси» объявило о покупке части активов компании «Везет»

Группа компаний «Яндекс.Такси» объявило о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет» (в прошлом такси «Лидер»). Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Яндекс.Такси».

В пресс-службе такси уточнили, что сделка позволит улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы. В том числе жителям регионов предложат экспресс-доставку посылок и грузов.

В июле 2019 года «Яндекс.Такси» анонсировало о покупке колл-центров и програмного обеспечения «Везет». Но, по данным РБК, эту сделку блокировала федеральная антимонопольная служба. Ведомство сообщало, что сделка приведет к доминирующей позиции «Яндекс.Такси» по всей территории России и в границах более половины регионов.

Сейчас новая сделка не требует согласования с ФАС. По словам собеседника издания из числа представителей «Яндекс.Такси», балансовая стоимость активов «Везет» находится в диапазоне, не требующем согласования покупки по российскому законодательству.

«В отличие от соглашения между Яндекс.Такси и «Везет», анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов «Везет», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение», - говорится в сообщении пресс-службы «Яндекс.Такси».

Пользователи «Везет» смогут вызвать такси как по телефону, так и с помощью приложения «Яндекс.Go». Водителям предложили подключиться в платформе «Яндекс.Про».

«Среди особенностей платформы — продвинутые технологии безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины», - отметили в пресс-службе «Яндекс.Такси».