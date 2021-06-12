Юнармейское «Пламя» разгорелось в Есаульской школе в честь Дня России

Юнармейский отряд «Пламя» седьмого «А» класса Есаульской школы Сосновского района продемонстрировал высший пилотаж на празднике, посвященном Дню России, который наша страна отмечает сегодня, 12 июня.

Показательные выступления юнармейцев, наставником которых является Андрей Паршевников (классный руководитель – Алёна Заварухина) открыли торжество в школьных стенах накануне большого события, 11 июня. На сцене родного учебного заведения мальчишки и девчонки в форменной одежде показали все, чему научились у своих взрослых наставников за прошедший год.

Как сообщает официальная группа Юнармии Челябинской области в ВКонтакте, всего за 15 минут ребята успели продемонстрировать строевую подготовку, умение обращаться с оружием, средствами индивидуальной защиты в условиях химического или бактериологического загрязнения. Выступление юнармейцев получилось ярким и насыщенным – наставники остались довольны.

На празднике в МОУ Есаульская СОШ юных представителей «Пламени» и других учеников школы с Днем России поздравили директор Александр Злоказов, ведущий специалист отдела по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации района Алёна Насонова, военный комиссар Сосновского района Александр Губин и представители районного отдела МВД России.

По мнению Александра Губина, юнармейцы из Есаульской школы отлично подготовлены, хорошо развиты и физически, и интеллектуально, настроены по-боевому.