Юные челябинцы смогут создать город будущего

Первого июня в Челябинске стартует летний профориентационный онлайн лагерь для детей «Рассвет цивилизации».

Школьники и дошкольники вместе с региональным центром технического творчества отправятся в увлекательное онлайн-приключение во времени.

Смена продлится с первого по 11 июня. В рамках онлайн-лагеря все желающие смогут погрузиться в удивительный, наполненный опасностями доисторический мир, очутиться в местах, где никогда не ступала нога человека, а миром правят динозавры.

Каждый юный участник сможет воплотить в жизнь свои инженерные мечты по робототехнике, 3D-дизайну и программированию, получить уникальный опыт в области химии и проявить творческое воображение в создании собственного мира.

В течение смены планируется построить город будущего. Участники освоят инженерные профессии, узнают много полезного о возможностях профориентации, о перспективах взаимодействия с реальными предприятиями, разработают собственные проекты по улучшению окружающей среды и повышению уровня жизни, придумают собственных героев, название и герб города, нарисуют карту местности, а также построят робототехнических помощников, которые защитят от хищников.

Будут проведены разнообразные мастер-классы от педагогов Центра, творческие задания, ребусы, головоломки, море интерактива и много всего полезного и интересного.

Для участия в летней смене необходима предварительная регистрация.