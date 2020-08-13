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Высокая оценка

Юные челябинцы создали экзоскелет для пациентов с травмами и получили федеральный грант

Общество
Сегодня, 15:59
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Юные воспитанники челябинского технопарка «Кванториум» получили федеральный грант в размере 500 тысяч рублей за разработку устройства для реабилитации конечностей у пациентов, перенесших инсульт или получивших тяжелые травмы.

Идея создания экзоскелета родилась у школьников во время общения с руководством Челябинской областной клинической больницы. Тогда кванторианцы и решили, что справятся с амбициозной задачей. Они изучили историю вопроса, существующие аналоги, обратились за консультацией к специалистам в области медицины и реабилитации.

Работа над проектом велась целый год. Юные ученые взяли за основу метод зеркальной терапии, оптимизировав его применение с использованием экзоскелета. Получившийся прототип был представлен медицинскому сообществу и получил высокую оценку.

Технология подразумевает не только сокращение временных затрат на реабилитацию, но и оптимизацию трудозатрат медиков. Тем самым разработка южноуральских школьников сделает реабилитацию более доступной и перспективной в условиях развития телемедицины.

«Я горжусь нашими воспитанниками, это огромное достижение! Ведь «Умник» - «взрослый» конкурс: впервые грант получил проект, созданный детьми. Наши ребята - это будущее российской науки. Безусловно, победа в таком конкурсе - результат слаженной работы всей команды: педагогов и воспитанников «Кванториума», аспирантов и преподавателей ЮУрГУ, специалистов по IT-технологиям, робототехники, промышленному дизайну, специалистов в области медицины и реабилитации», - отметил руководитель регионального центра технического творчества, куратор сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.

Интересно, что на достигнутом юные челябинские кванторианцы не останавливаются: ребята уже приступили к созданию следующей версии прототипа - с учетом пожеланий медиков. Модель будет выполнена из облегченных материалов, что позволит сделать прибор более компактным и удобным для применения на реальных пациентах.

 

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