Юных челябинцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунка «Герои России и Донбасса»

Партия Справедливая Россия – За Правду совместно с «Роман-газетой» объявляет конкурс детского рисунка «Герои России и Донбасса». Основная цель – формирование у молодежи бережного отношения к исторической памяти, славным традициям истории Отечества, уважения к боевым подвигам военнослужащих России и Донбасса.

Для участия в конкурсе нужно предоставить рисунки, посвященные Героям России и Донбасса, выполненные на бумаге или картоне любого формата и в любой технике: масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т. д. Принять участие могут дети, подростки и молодежь России и соотечественники, проживающие в других странах. Конкурс проводится по возрастным категориям: с 4 до 6 лет; с 7 до 10 лет; с 11 до 14 лет; с 15 до 17 лет.

Лауреаты конкурса награждаются призами. Лучшие работы примут участие в выставке, приуроченной ко Дню Защитника Отечества. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на сайте учредителя конкурса и в журнале «Детская Роман-Газета».

Ко всем конкурсным работам должна быть приложена заявка на участие (для участников в возрасте с 4 до 13 лет или для участников в возрасте с 14 до 17 лет). Конкурсные работы необходимо представлять в электронном варианте на почту с одновременным направлением оригинала по адресу: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2.

Сбор заявок и работ для участия в Конкурсе проходит с 15 сентября по 30 ноября этого года. Оглашение результатов конкурса, формирование выставки работ и вручение наград будут проводиться в период с 1 января по 22 февраля 2023 года.

Скачать форму заявки можно здесь.