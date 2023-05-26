Юрий АНГЕЛ Гагарин и его бойцы показали, на что способна в бою «Зульфия»

Челябинский военный, замкомандира полка «Апостол» Юрий Гагарин и его бойцы показали спаренный зенитный пулемет ЗУ-23-2 в действии, который участники СВО называют между собой «Зульфия».

Видео с передовой в своих аккаунтах опубликовал получивший его из первых рук региональный исполком Народного фронта, отметив, что это крупнокалиберное оружие используется для поражения наземных и воздушных целей, в том числе легкобронированной техники противника.

«По словам замкомандира, пулемет достаточно прост в обращении. Времени на подготовку уходит тоже немного – три-четыре дня. «Зульфию» крепят на базе автомобилей, что дает возможность ее использования в любом месте», - рассказали в челябинском региональном отделении Народного фронта.

Как отмечает Юрий Гагарин с позывным АНГЕЛ, мобильная и простая в обращении «Зульфия» есть в каждой роте.

Это хорошее подспорье для военнослужащих, которое придает им уверенности в неизбежной Победе, подчеркивают общественники.

«Держитесь братья, мы Русские и с нами Бог»; «За Россию! За Родину»; «Спасибо вам! Возвращайтесь с Победой!» - пишут южноуральцы, уже посмотревшие это видео.

Напомним, ранее Юрий Гагарин рассказал агентству «Урал-пресс-информ» об обстановке в зоне СВО, о своей несокрушимой вере в Победу России, о том, что на передовой нужны еще бойцы.