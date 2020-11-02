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Юрий Семенов: Ковидные больные умерли не из-за взрыва кислородной станции

Общество
Сегодня, 17:37
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Автор: 
Инна Шемаева

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов сегодня, второго ноября, на брифинге для журналистов официально заявил, что смерть пяти человек в ковидном госпитале никак не связана со взрывом кислородной станции.

По словам Юрия Семенова, больные поступили в крайне тяжелом состоянии, и медики сделали все, чтобы их спасти.

«Клинические смерти были зафиксированы до момента взрыва. Реанимационные действия проводились до последней секунды. Каждые действия медиков зафиксированы в реанимационных картах», - сказал Юрий Семенов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с ковидом были эвакуированы. От взрыва пострадал и дом, расположенный по соседству. В квартирах были выбиты стекла, а на нескольких балконах начался пожар.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ход его расследования председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на особый контроль

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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