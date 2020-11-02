Юрий Семенов: Ковидные больные умерли не из-за взрыва кислородной станции
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов сегодня, второго ноября, на брифинге для журналистов официально заявил, что смерть пяти человек в ковидном госпитале никак не связана со взрывом кислородной станции.
По словам Юрия Семенова, больные поступили в крайне тяжелом состоянии, и медики сделали все, чтобы их спасти.
«Клинические смерти были зафиксированы до момента взрыва. Реанимационные действия проводились до последней секунды. Каждые действия медиков зафиксированы в реанимационных картах», - сказал Юрий Семенов.
Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с ковидом были эвакуированы. От взрыва пострадал и дом, расположенный по соседству. В квартирах были выбиты стекла, а на нескольких балконах начался пожар.
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