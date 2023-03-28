ЮУрГУ – он такой один: в вузе прошел День открытых дверей

В Южно-Уральском государственном университете прошел День открытых дверей. Старшеклассники и родители в процессе прямого общения с директорами высших школ и институтов ЮУрГУ узнали для себя много полезной информации, приняли участие в работе интерактивных площадок.

ЮУрГУ - единственный вуз на Южном Урале с тремя тысячами бюджетных мест. Особым преимуществом является то, что в университете на протяжении семи десятилетий работает Военный учебный центр, а также реализуется более 200 программ бакалавриата и специалитета.

Важно отметить, что ЮУрГУ - единственный вуз в Челябинской области, вошедший в проект «Приоритет-2030».

С целью оказания поддержки для планирующих получить качественное высшее образование анонсировано открытие в апреле текущего года Консультационного центра, в котором родители и абитуриенты смогут получить всю необходимую информацию о правилах приема в вуз, календаре абитуриента, льготах и дополнительных баллах, способах подачи документов и многом другом, что является важным для каждого поступающего.

Консультационная поддержка будет оказана всем желающим без особых волнений подготовиться к поступлению и избежать подводных камней приемной кампании.

Большое внимание на Дне открытых дверей было уделено вопросам учета индивидуальных достижений студента, минимальным баллам за ЕГЭ, направлениям подготовки в соответствии с ЕГЭ и внеучебной жизни.

Родители будущих первокурсников проявили особое внимание к деталям прохождения военной подготовки в единственном в Челябинской области и в самом крупном в России Военном учебном центре ЮУрГУ. Он реализует программу подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса. Различаются специальности содержанием подготовки и сроком обучения. Стоит отметить, что ВУЦ никак не повлияет на обучение студента в ЮУрГУ, поскольку под занятия выделяется конкретный день, который никак не пересекается с обучением на бакалавриате или специалитете.

ЮУрГУ включает в себя десять институтов и высших школ, Институт открытого и дистанционного образования, Институт дополнительного образования, Центр по работе с абитуриентами, Военный учебный центр, а также три филиала (Златоуст, Миасс и Нижневартовск).

Подробнее со структурой вуза вы можете ознакомиться на сайте.