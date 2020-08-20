ЮУрГУ ждет абитуриентов на очные консультации по вопросам поступления и проживания
Общество
Сегодня, 12:40
Южно-Уральский государственный университет ждет абитуриентов на очные консультации по вопросам поступления и проживания.
Первые консультации состоятся завтра, 21 августа, в период с 10.00 до 18.00 (первый этаж консультационного центра ЮУрГУ, проспект Ленина, 85).
Кроме того, консультации будут проходить 22-го и 23-го августа, с 10.00 до 15.00.
Всех абитуриентов просят соблюдать масочный режим.
С подробной информацией можно познакомиться здесь.
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