Южноуральцам напомнили о вступлении в силу изменений в закон «Об оружии»

Минэкологии Челябинской области напоминает южноуральцам, что сегодня, 29-го июня, вступили в силу изменения в федеральный закон «Об оружии». Изменения касаются как владельцев оружия, так и граждан, приобретающих его впервые.

Так, с данного числа с 18-ти лет до 21-го года увеличился возраст, дающий право на приобретение охотничьего оружия, а также возникли новые основания для аннулирования разрешения на хранение и ношение оружия.

У владельцев оружия, привлеченных к административной ответственности по части первой статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) и статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), будут аннулированы разрешения на хранение и ношение оружия до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

«Рекомендуем охотникам и другим владельцам оружия регулярно проверять наличие неоплаченных административных штрафов в своем личном кабинете на портале госуслуг», - отмечают в минэкологии Челябинской области.