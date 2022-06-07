Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья

В среду, восьмого июня, в Челябинске стартует Уральский профилактический Форум «День здоровья», где южноуральцы смогут провести ключевые обследования и измерить показатели здоровья. В программе также мастер-классы, веломарафон и многое другое.

Масштабный фестиваль будет проходить в течение трех дней, с восьмого по десятое июня, с 10 до 18 часов во Дворце спорта «Юность» (Свердловский проспект, д. 51).

На форуме можно будет бесплатно получить консультацию кардиолога, офтальмолога, гастроэнтеролога, стоматолога и психолога.

«Мы пригласили также поучаствовать в форуме дерматологов и трихологов, потому что после перенесенной коронавирусной инфекции многие жалуются на выпадение волос. Я надеюсь, что консультации помогут кому-то решить эту проблему», - рассказала главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ольга Агеева.

Можно также будет получить консультацию маммолога и научиться самостоятельному осмотру молочной железы. Для всех желающих будет доступен аппарат анализа здоровья и самостоятельного снятия параметров здоровья.

Кроме того, южноуральцы смогут сделать УЗИ щитовидной железы, флюорографию-маммографию, измерить уровень глюкозы в крови и определить степень её насыщения кислородом, а также уровень холестирина и возраста сосудов.

Все желающие смогут поставить прививки от коронавирусной инфекции.

В рамках работы форума будут проведены бесплатные мастер-классы по Скандинавской ходьбе с палками (в 12 часов каждый день).

Восьмого июня с 14:30 до 16:00 в рамках Уральского профилактического Форума «День здоровья» состоится круглый стол «Работа и уход за пожилыми людьми, страдающими деменцией, болезнью Альцгеймера. Региональный опыт и взаимодействие коммерческих и бюджетных учреждений». Мероприятие будет полезно не только специалистам, но и родственникам пациентов, страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера.

Ведущие специалисты региона – врачи-геронтологи, социальные работники, специалисты по профилактике и уходу за больными деменцией расскажут о статистике и причинах заболеваемости, специфике возникающих проблем пожилых пациентов в лонг-ковидный период.

Эксперты поделятся способами продления молодости мозга, стандартами профилактики и снижения последствий деменции немедикаментозным путем; расскажут о правилах ухода и обслуживания пожилых людей в медицинских и социальных учреждениях, региональных программах поддержки семей пожилых людей с ментальными отклонениями.

Девятого июня с 15 до 16 часов состоится семинар по заболеваниям стопы.

Десятого июня с 11 до 13 часов на форуме состоится совещание медицинских сестер Челябинской области. В рамках совещания пройдет мастер-класс, посвященный одной из самых актуальных проблем в работе среднего медицинского персонала - синдрому профессионального и эмоционального выгорания. Директор по персоналу Инвитро-Урал Елена Гордеева расскажет о профилактике выгорания у медицинских сестер и покажет работающие инструменты по созданию комфортного психологического климата в медицинской организации.