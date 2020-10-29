Южноуральцам рассказали, как распознать предпосылки к возникновению инсульта

Сегодня, 29-го октября, - Всемирный День борьбы с инсультом, являющимся одной из острых медико-социальных проблем во всех странах.

Дата отмечается с 2006-го года по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом с целью привлечения внимания населения к проблеме мозговых инсультов, к вопросам профилактики, своевременной диагностики и обращения за медицинской помощью, к новым возможностям лечения.

Инсульт развивается из-за того, что перекрывается приток крови к части мозга. Без притока крови клетки мозга разрушаются или погибают. Повреждения клеток мозга может иметь различные последствия, в зависимости от того, в каком участке мозга оно произошло.

Инсульт может приводить к нарушению способности двигаться и говорить, расстройствам эмоций, мышления и другим нарушениям.

Правильно и своевременно оказанная медицинская помощь при инсульте чрезвычайно важна и влияет на исход заболевания, но многие люди не получают ее.

Накануне важной даты заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, кандидат медицинских наук Аминат Тазартукова рассказала о том, стоит ли опасаться инсульта молодым людям, почему количество инсультов у людей растет с каждым годом, как определить, что у человека инсульт, и почему важно оказать помощь в первые 4-4,5 часа.

- Аминат Джанбековна, расскажите, грозит ли инсульт молодым людям?

- К сожалению, в настоящее время инсульты поражают не только пожилых людей, но и лиц молодого возраста. По статистике, от 10 до 15% инсультов случаются у людей от 18 до 50 лет. Исследователи связывают этот факт с тем, что за последние годы увеличилась распространенность факторов риска инсульта в молодой популяции. К ним относятся курение, избыточная масса тела, гипертония, сахарный диабет и нарушения липидного обмена. Если не предпринимать меры, то в скором будущем инсульт может стать типичным заболеванием молодых трудоспособных людей.

- Почему количество инсультов у людей каждый год растет?

- Ежегодно жертвами мозговой катастрофы становятся около 150 тысяч россиян. Показатели первичной заболеваемости инсультами в РФ действительно растут - с 2008 по 2016 год заболеваемость увеличилась почти на 25%. Это связано, прежде всего, со старением населения и увеличением распространенности факторов риска. В настоящее время такие факторы риска, как курение, гиподинамия, артериальная гипертония, избыточная масса тела и нарушение обмена липидов все чаще встречаются в городской популяции, что неизменно вызывает рост заболеваемости инсультом и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Как определить, что у человека инсульт?

- Наиболее быстрым и точным инструментом выявления признаков инсульта для неспециалиста является так называемый FAST-тест:

· Face – человека просят улыбнуться или показать зубы, при инсульте происходит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»);

· Arm – человека просят поднять и удерживать в течение 5 секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа, при инсульте одна из рук опускается;

· Speech – человека просят сказать простую фразу, при инсульте речь становится невнятной и неразборчивой

· Time – необходимо вызвать скорую: у врачей есть 4-4,5 часа, чтобы помочь

- Почему важно оказать помощь в первые 4,5 часа?

- При нарушении мозгового кровообращения в головном мозге, помимо участка необратимых изменений, формируется так называемая «пенумбра» - зона, которую еще можно спасти при восстановлении нормального кровотока. Это можно сделать в течение 4-4,5 часа. Данный промежуток времени называется «терапевтическим окном». Именно поэтому важно как можно быстрее доставить человека с признаками инсульта в специализированный стационар, чтобы предпринять попытку растворения или механического удаления тромба и восстановления мозгового кровотока.

- Какая существует профилактика инсульта?

- Профилактику инсульта можно разделить на первичную и вторичную. Первичной профилактикой называются мероприятия по предупреждения инсульта у людей, ранее им не страдавших. А вторичной называется профилактика по предотвращению повторного инсульта у пациентов, перенесших инсульт.

Профилактика инсульта должна быть индивидуальной. Для того чтобы принять меры по предотвращению инсульта, необходимо установить факторы риска его развития у конкретного человека. Их принято классифицировать в соответствии с возможностью их коррекции на модифицируемые и немодифицируемые.

К немодифицируемым факторам относят пол, возраст, расовую принадлежность, генетическую предрасположенность. Наибольшую значимость для профилактики имеет, в первую очередь, борьба с модифицируемыми факторами риска. К ним относятся артериальная гипертония, табакокурение, сахарный диабет, нарушения ритма сердца, липидного обмена, атеросклероз сонных артерий, несбалансированное питание, отсутствие физической активности, ожирение, особенно абдоминальный его подтип.

Согласно результатам масштабных исследований, среди факторов риска артериальная гипертония является наиболее распространенным и значимым модифицируемым фактором, независимо от географического региона и этнической принадлежности. Наличие гипертонии ассоциируется с 2,5-кратным увеличением риска инсульта.

Немаловажной составляющей программы профилактики инсульта можно считать модификацию образа жизни. Помимо контроля и лечения гипертонии, необходима коррекция нарушений обмена липидов, расстройств сердечного ритма, отказ от курения и алкоголя, рациональное питание, занятия спортом и др. Исследования показали, что профилактическими мерами можно предотвратить до 80% инсультов.

- Возможно ли полное восстановление после инсульта?

- По данным исследователей, после перенесенного инсульта полностью восстанавливаются около 10% пациентов. Помимо индивидуальных особенностей организма, вклад в восстановление пациента вносит мультидисциплинарная работа неврологов, медицинских сестер, логопедов, психологов, специалистов по физической реабилитации, эрготерапевтов и др.

Разработка индивидуальной программы реабилитации помогает пациенту достичь наилучших результатов. К другим факторам, влияющим на восстановление, относятся объем поражения головного мозга, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, эмоциональный фон пациента. Принято считать, что наиболее активное восстановление утраченных функций происходит в течение первого года после инсульта.

- Как не проглядеть предпосылки к возникновению инсульта в будущем у себя или близких?

- Для того, чтобы определить риск развития инсульта, необходимо выявить факторы риска его развития у конкретного человека. К ним относятся курение, малоподвижный образ жизни, мерцательная аритмия и другие заболевания сердца, сахарный диабет, семейная история инфарктов и инсультов. При сочетании сразу нескольких факторов риска необходимо обратиться к врачу для разработки индивидуальной программы первичной профилактики. Всемирная организация здравоохранения рекомендует один раз в год посещать клинику для измерения артериального давления, массы тела, уровня холестерина и глюкозы крови.

Информация предоставлена пресс-службой ФМЦН ФМБА России.