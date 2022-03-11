Южноуральцам рассказали, как укрепить иммунитет весной

Главный внештатный специалист Минздрава Челябинской области по медпрофилактике Ольга Агеева рассказала, что необходимо сделать для укрепления иммунитета в весенний период.

«Если говорить об укреплении иммунитета весной - стоит обратить внимание на питание и образ жизни», - поделилась Ольга Викторовна.

По ее словам, в весенний период рекомендуется ежедневно съедать не менее 500 граммов овощей, не злоупотреблять соленой пищей и сладостями.

«Важно отказаться от вредных привычек, поддерживать физическую активность. Не обязательно истязать себя в тренажерном зале, - рекомендовала Ольга Агеева и подчеркнула. - Важно выбрать то, что по душе и не навредит организму с учетом хронических заболеваний».

Врачи рекомендуют плавание, пешие прогулки, скандинавскую ходьбу. И лучше не нервничать по пустякам, стресс негативно влияет на иммунитет, советует доктор.

А для профилактики коронавирусной инфекции СOVID-19 желательно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию. Для поддержания напряженного иммунитета в условиях пандемии прививку необходимо ставить каждые полгода.