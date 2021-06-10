Южноуральцам расскажут о формах государственной поддержки бизнеса

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 12 июня, в 20.00 и в воскресенье, 13 июня, в 20.00 на 31-м канале, телезрители Челябинской области узнают о том, почему «зелёная экономика» стала одной из «топовых» тем Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие формы государственной поддержки бизнеса, способствовавшей росту инвестиций в регион, обсуждали на очередном заседании Союза промышленников и предпринимателей в Челябинске представители южно-уральского бизнеса и губернатор Челябинской области Алексей Текслер; челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров встретился с коллегами и обсудил пути защиты местного малого и среднего бизнеса.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на её страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.