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Южноуральцев будут подстригать осужденные, освободившиеся из копейской колонии

Осужденных ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области (Копейск) обучают профессии парикмахера. В настоящее время это искусство здесь успешно осваивают пять человек.

Возможность получить востребованную на рынке труда профессию предоставил благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» в рамках проекта «Обучение через всю жизнь - ресоциализация осужденных, находящихся в местах принудительного содержания Челябинской области».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Занятия проводят преподаватели Южно-Уральского государственного технического колледжа. Программа обучения рассчитана на 95 часов. Она состоит из теоретической подготовки и отработки практических навыков. Завершающий этап - сдача квалификационного экзамена. Выпускникам вручают свидетельства государственного образца.

«Я всегда хотел стать парикмахером. Кое-какие навыки у меня уже есть. Учиться буду не с нуля. Дома я стриг отца и брата, но, конечно же, не профессионально. Очень рад возможности научиться чему-то новому. Надеюсь, смогу стать специалистом высокого уровня и достичь успеха в этом деле», - рассказывает осужденный Павел.

Благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» в течение длительного времени реализует несколько проектов, направленных на социализацию осужденных, освобождающихся из исправительных учреждений региона.

На сегодняшний день благодаря этому профессию «Парикмахер» получили 55 осужденных женщин. Теперь такая возможность появилась и у мужчин.