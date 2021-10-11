Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

В ближайшие сутки в Челябинской области магнитные бури и повышенное атмосферное давление, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, геомагнитные возмущения на Южном Урале (Kp=4 по девятибалльной шкале) ожидаются с 18 часов 11 октября до вечера 12 октября.

По данным Gismeteo, магнитная буря (силой пять балов) началась около 20 часов 11 октября, к 23 часам она усилится до шести баллов, к двум часам ночи вероятна буря силой пять баллов, в пять утра – четыре балла, к восьми утра она вновь усилится до пяти баллов.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Кроме того, южноуральцев предупреждают о повышенном атмосферном давлении в течение всей недели. О вторник – 750 миллиметров ртутного столба, в среду - 753 миллиметра ртутного столба, в четверг еще вырастет до 755 миллиметров ртутного столба, затем будет понемногу спадать, но останется выше нормы.

Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.