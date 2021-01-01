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Южноуральцев предупреждают об аномальных морозах

Жителей Челябинской области предупреждают об аномальных морозах, которые сохранятся на территории региона в течение первых пяти дней наступившего года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, с первого по пятое января 2021 года в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами ниже нормы на семь градусов и более.

В ближайшие семь дней также сохранится очень высокое атмосферное давление – на 20 единиц выше нормы. В сочетании с низкой температурой воздуха оно поддерживает погоду выраженного спастического типа, особенно неблагоприятную для лиц, склонных к спастическим реакциям.

При таких погодных условиях не лучшим образом будут себя чувствовать лица, страдающие неустойчивым собственным артериальным давлением, особенно гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом сосудов мозга, а также перенесшие инфаркт или инсульт. Даже вполне здоровые люди могут испытывать при высоком атмосферном давлении ослабление внимания, чувство усталости и раздражительности.

Южноуральцам советуют выходить на улицу в мороз только после того, как они плотно позавтракали или пообедали. Обязательно одежда должна быть многослойной, прикрывая, по возможности, большую часть своего тела. С незащищенной поверхности кожи тепло улетучивается быстрее из-за испарения пота. А через непокрытую голову теряется 17% тепла всего организма.

Человек также может потерять тепло, если в его организме нарушается циркуляция крови. «от почему особенно тепло должны укутываться люди пожилого возраста, малыши, и те, кто страдает заболеваниями, связанными с нарушением циркуляции крови. Они могут пострадать от холода и при небольшой минусовой температуре.