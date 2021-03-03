Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий и возможном закрытии дорог
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие трое суток. Водителей просят быть осторожными и предупреждают о возможном закрытии дорог из-за непогоды.
«На данный момент метель уже наблюдается в Карталинском, Кизильском и Варненском районах», - сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта области.
По данным Челябинского Гидрометцентра, с пятого по седьмое марта в южных районах региона ожидается метель и сильные осадки.
При этом прогнозируется усиление ветра, местами его порывы будут достигать 16-18 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.
Атмосферное давление будет значительно ниже нормы. Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.
Миндортранса региона просит водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния, а также внимательно следить за новостями. Возможно закрытие региональных дорог на юге региона.