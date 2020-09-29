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Южноуральцев предупреждают: В среду вероятны магнитные бури, в четверг – небольшие возмущения

Общество
Сегодня, 17:22
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Автор: 
Любовь Юрина

Жителей Челябинской области в ближайшие дни вновь ожидают магнитные бури и повышенное атмосферное давление.

В ночь на среду, 30 сентября, вероятны слабые магнитные бури, в четверг, первого октября, - небольшие геомагнитные возмущения.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, в ночь с 27 на 28 сентября зарегистрирована самая крупная в 2020 году магнитная буря.

В лаборатории отмечают, в последние месяцы индекс геомагнитной активности находился на спокойном уровне 1-2, а 24-25 сентября резко увеличился до значений 4-5, соответствующих возмущённому магнитному полю, а также бурям слабого уровня.

В таком возмущённом состоянии магнитное поле Земли провело трое суток. В ночь с 27 на 28 сентября амплитуда колебаний возросла до значений, соответствующих уровню 6 шкалы. Это стало рекордным значением с октября 2019 года.

Пик активности пришёлся на два часа ночи 28 сентября по московскому времени. В течение 10 часов после этого амплитуда колебаний постепенно падала, то есть поле сейчас стабилизируется.

По прогнозу, возмущения геомагнитной обстановки могут наблюдаться ещё до 2 суток, но второй всплеск сравнимой силы крайне маловероятен, отмечают в Лаборатории.

В Лаборатории прогнозируют, что повторение сегодняшних событий можно ждать и в 20-х числах предстоящего октября,

В Челябинске магнитная буря уровня G1 (слабая) ожидается в среду, 30 сентября. В четверг геомагнитное поле будет возбужденным.

По данным Gismeteo, слабая магнитная буря (силой пять балов) начнется около двух часов ночи и продлится до 11 часов 30 сентября. Затем геомагнитное поле немного успокоится, а в ночь на четверг возможны геомагнитные возмущения силой четыре балла.

При таких условиях у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Кроме того, антициклон сохранит в области высокий фон атмосферного давления, который превысит норму почти на 20 единиц. Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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