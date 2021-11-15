Южноуральцев приглашают на ЗОЖ-ужин

Жителей Челябинской области приглашают на мастер-класс по приготовлению правильного и полезного ужина.

Как сообщает портал «Челябинск, не болей!», пришедшие на мастер-класс приготовят под руководством врача-эндокринолога, диетолога и профессионального шеф-повара три блюда: салат, второе и десерт.

Кроме того, участники обсудят принципы правильного питания.

«В настоящее время есть еще одна очень опасная эпидемия – это ожирение населения. Мы очень много говорим о том, как питание влияет на здоровье, о том, как рационально питаться, какие продукты нужно есть и в каком количестве, и в этот раз решили перейти от теории к практике, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья Челябинска Екатерина Кудрявцева. - Надеемся, что подобный формат будет актуален, а после мероприятия у участников получится изменить свои пищевые привычки».

Мероприятие пройдет 16 ноября в 18 часов в кулинарном пространстве «Рататуй» по адресу: Челябинск, Цвиллинга, 50.

Вход на ужин только при наличии действующего QR-кода и по приглашению от организаторов. Для его получения необходимо заполнить анкету.