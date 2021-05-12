Южноуральцев приглашают провести Ночь музеев в Центре исторического наследия ЮУЖД

Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги приглашает жителей Челябинска и гостей города на Ночь музеев, которая состоится 15 мая. Посетителей ждет незабываемое общение с дружелюбным роботом и увлекательные мастер-классы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, Центр исторического наследия ЮУЖД впервые будет участвовать во Всероссийской акции Ночь музеев.

В день проведения акции, 15 мая, экспозиция Центра будет дополнена интерактивными экспонатами по тематике Года науки и технологий, объявленного в России в 2021 году.

«Все гости Центра исторического наследия ЮУЖД смогут поучаствовать в мастер-классах по робототехнике, провести опыты с интерактивными экспонатами музея занимательной науки “Экспериментус”», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, у каждого посетителя будет возможность пообщаться на различные темы с говорящим роботом.

Любой желающий сможет попробовать себя в роли машиниста поезда в VR-очках, а также сделать памятный снимок в оригинальной фотозоне.

Посещение Центра исторического наследия ЮУЖД в этот день для всех бесплатно. Двери центра будут открыты 15 мая с 14:00 до 21:00 часов.