Южноуральцев замотивируют переходить с традиционных авто на электромобили

До конца 2025 года в Челябинской области планируется создать эффективную сеть из более чем 150 публичных зарядных станций. Южноуральцев будут мотивировать переходить на электромобили.

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили изменения в региональный закон «О транспортном налоге» в целях реализации политики развития в регионе электрического автотранспорта, в частности, доступности зарядной инфраструктуры.

По состоянию на первое сентября 2022 года в Челябинской области действуют 49 станций зарядки для электрокаров, 33 из них установлены в Челябинске. За три года их число планируется увеличить в три раза, а владельцам электромобилей предоставить льготы нпо транспортному налогу.

«Считаем, предлагаемая мера будет мотивировать водителей нашего региона перейти с традиционных автомобилей на электромобили. Это позволит значительно снизить шум и уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, одним из основных источников которых является автотранспорт», - отметил спикер регионального парламента Александр Лазарев.

Согласно законопроекта, собственники транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, будут освобождены от уплаты транспортного налога на пять лет. Это коснется как физических лиц, так и организаций. Данная льгота по транспортному налогу будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Исключение составляют дорогостоящие легковые автомобили, за которые налог уплачивается с повышающим коэффициентом (автомобили средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, и средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет по Перечню Минпромторга России).

В настоящий момент доля рынка частного электротранспорта в регионе составляет менее 1%. По информации ГИБДД, на территории Челябинской области электромобилями владеют около 260 жителей, гибридными машинами - 1,2 тысячи человек, автомобилями с двигателем внутреннего сгорания - более 300 тысяч южноуральцев.

Вице-губернатор Иван Куцевляк отметил, что в регионе идет работа по переводу транспорта на экологические виды топлива, такие как природный газ и электричество. «Готовится к запуску со следующего года еще одна мера поддержки инвесторов в виде субсидирования затрат на приобретение оборудования и технологическое присоединение быстрых электрозарядных станций, в том числе прорабатывается вопрос вхождения с 2023 года в соответствующую федеральную программу по поддержке и развития зарядной инфраструктуры», - рассказал Иван Куцевляк.