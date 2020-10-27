Южноуральцы больше не покурят в кафе и ресторанах кальяны

Вступает в силу «антикальянный» закон. Он приравнивает кальяны, электронные сигареты и вейпы к табачным изделиям. Их нельзя будет курить в кафе, ресторанах, на остановках общественного транспорта.

Закон вступает в силу 30 октября. Его еще летом подписал президент России Владимир Путин. Эта мера была принята для улучшения здоровья граждан, защиты окружающей среды и сокращения потребления табачных изделий детьми и подростками.

Согласно закону, кафе и рестораны с 30 октября должны ввести запрет на кальяны и потребление других продуктов, которые содержат никотин. Что касается специальных кальянных, то там использовать их можно. Ограничения распространяются на заведения общественного питания.

Эта мера должна сделать более комфортным пребывание людей с разными привычками и предпочтениями в одном помещении.

За нарушение новых правил последуют серьезные штрафы.