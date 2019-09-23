Южноуральцы используют маткапитал на дошкольное образование
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Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 14:25

В 2019 году 174 южноуральские семьи воспользовались своим правом и направили средства материнского капитала на оплату содержания ребенка в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, или в детском саду.

В 2019 году южноуральцы потратили почти четыре миллиона рублей из средств материнского капитала на оплату дошкольного образования детей. Такая возможность у семей появилась в 2018 году.

Как сообщили в пресс-службе пенсионного фонда Челябинской области, дошкольная организация, в которую будут направляться средства, должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. При этом государственная аккредитация учебным программам не требуется и само учреждение может не иметь статуса образовательного.

Заявление о распоряжении средствам материнского капитала на оплату образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных расходов, связанных с получением дошкольного образования, может быть подано в любое время с момента рождения или усыновления второго, третьего ребенка и последующих детей.

Сделать это можно следующим способами:

 - обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического проживания;

 - через Многофункциональные центры;

 - в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг.

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