Южноуральцы перевели мошенникам три миллиона рублей

Жители Челябинской области упорно не хотят слушать советы полицейских и «покупаются» на уловки аферистов. За последние два дня они перевели им три миллиона рублей.

Своеобразный антирейтинг последних двух дней по доверчивости возглавил Челябинск. 61-летняя жительница Металлургического района, желая заработать в Интернете и следуя всем инструкциям якобы «честных» консультантов, взяла в банке кредит на два миллиона рублей и перевела их мошенникам.

Другой челябинец согласился на исполнение указаний по телефону от якобы сотрудников банка на проведение нескольких операций по счету для предотвращения хищения своих денежных средств. В результате чего, получив от мужчины данные банковской карты, злоумышленники перевели на свои счета 290 тысяч рублей.

В числе жертв мошенников также 38-летний житель Аргаяшского района. На сайте одной из крупных торговых онлайн-площадок обратил внимание на объявление о продаже автомобиля стоимостью 620 тысяч рублей. Под данным объявлением размещалась ссылка на оформление покупки транспортного средства в кредит. Он оставил заявку, указав все свои данные.

«После этого мужчине позвонила якобы сотрудник банка, в который поступила его заявка на кредит. В процессе разговора злоумышленница просила внести сумму в размере 9 200 рублей для открытия счета. Далее с потерпевшим разговаривала якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщила о необходимости оплаты страховки в размере 23 тысяч рублей. Так, на протяжении почти суток жителю Аргаяша звонили неизвестные лица с различных абонентских номеров и под разными предлогами просили перевести денежные средства. В итоге мужчина перевел незнакомцам 320 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Два других случая произошли в Еманжелинском районе, где пожилые местные жители лишились 247 и 130 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за некачественные БАДы.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Полицейские напоминают, что сотрудники банков не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях, не просят перевести денежные средства на безопасные счета и не принуждают к оформлению кредитов, а должностные лица не звонят и не предлагают компенсации за ранее приобретенные некачественные препараты и БАДы. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.

Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев.