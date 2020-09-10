Южноуральцы смогут необычным способом поздравить свой город с Днем рождения
В преддверии Дня рождения Челябинска в городе пройдет необычный флешмоб – жителям предоставят возможность поздравить необычным способом свой родной «город на оптике».
Челябинцы, кому близка идея здорового образа жизни, могут поздравить город с помощью оптической скакалки из оптоволоконного кабеля.
Каждый желающий может попробовать совершить 284 прыжка на оптической скакалке − по количеству лет, которое отпразднует на этой неделе южноуральский именинник. Все участники получат призы и подарки от «Ростелеком».
Организаторы флешмоба - «Ростелеком» и студенты Южно-Уральского государственного университета. Мероприятие начнется в 11 часов на площади перед главным корпусом ЮУрГУи пройдет при обязательном соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.