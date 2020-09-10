Южноуральцы смогут необычным способом поздравить свой город с Днем рождения

В преддверии Дня рождения Челябинска в городе пройдет необычный флешмоб – жителям предоставят возможность поздравить необычным способом свой родной «город на оптике».

Челябинцы, кому близка идея здорового образа жизни, могут поздравить город с помощью оптической скакалки из оптоволоконного кабеля.

Каждый желающий может попробовать совершить 284 прыжка на оптической скакалке − по количеству лет, которое отпразднует на этой неделе южноуральский именинник. Все участники получат призы и подарки от «Ростелеком».

Организаторы флешмоба - «Ростелеком» и студенты Южно-Уральского государственного университета. Мероприятие начнется в 11 часов на площади перед главным корпусом ЮУрГУи пройдет при обязательном соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима.