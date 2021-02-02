В Челябинске будут судить вора-неудачника, который пытался убежать от преследования даже после того, как его сбила машина

Южноуральцы смогут поехать в Африку на съемки финала шоу «Последний герой» на ТВ-3

ТВ-3 предоставляет зрителям уникальную возможность побывать на съёмках финала шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» в Африке, на Занзибаре. Чтобы поучаствовать в шоу, необходимо первым найти в Челябинске тайник с сертификатом на поездку.

Точное местоположение приза в 12 городах России будет зашифровано в специальном QR-коде, который ТВ-3 покажет в эфире в премьерном выпуске, 6 февраля, в 19:00. В Челябинске будет 5 тайников, где спрячут сувениры шоу «Последний герой» – беспроводные наушники, портативные зарядные устройства и колонки. Однако кому-то повезёт больше всех – счастливчик найдет в одном из тайников сертификат на съёмки шоу «Последний Герой» и отправится в Африку.

Все подробности – на сайте.

В новом сезоне «Последнего героя» его участники впервые в истории шоу отправляются в Африку, на Занзибар – острова коварных приливов, где обитает смертельно опасная змея чёрная мамба. Там встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей: в команду «Чемпионов» вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им противостоит племя телезрителей, собранное по итогам открытого всероссийского кастинга. Ведущей шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» уже в третий раз стала актриса Яна Троянова.

Для справки:

«Последний герой» – российская версия популярного во всём мире формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»): две команды по 8 человек в каждой должны провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом – и со своим «внутренним дикарём». В начале двухтысячных «Последний герой» собирал у экранов всю страну. В марте 2019 ТВ-3 перезапустил популярный формат и установил с ним новые рекорды популярности. Шоу «Последний герой» было удостоено премии ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории ТВ-3.