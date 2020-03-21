Южноуральцы требуют серьезно наказывать тех, кто не соблюдает карантин по коронавирусу

Жители Челябинской области призывают применять жесткие меры наказания к вернувшимся из-за границы южноуральцам, которые ведут себя безответственно: не соблюдают профилактические меры, не самоизолируются, а выходят на работу и спокойно посещают магазины и другие места скопления людей.

«Не понимаю, насколько надо быть безответственным, чтобы несмотря на пандемию, все же лететь за границу. И потом еще вирус в регион привезти. Ладно сам без ума, так других мог заразить - самолет, автобус. Нужны внушительные штрафы, я считаю. И ПОЛНЫЙ карантин везде - школы, ВУЗы, училища, кино, театры и др», - написала в аккаунте губернатора Валентина.

Напомним, в Челябинской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя Миасса. Он вместе со своей девушкой и отцом ездил за границу. Из Испании миассцы прилетели в Екатеринбург, а уже оттуда добирались до Миасса.

Правда, ее предложение поддерживают не все. Кто-то считает, что нечего разводить панику зря. Но по большей своей части жители возмущаются безответственностью некоторых своих земляков.

Напомним, коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. И здесь остро встает вопрос ответственности людей (так как почти все случаи коронавирусной инцекции у нас в стране на сегодня завозные). Всем прибывающим из-за границы необходимо самоизолироваться на две недели (всем предоставят больничный лист, даже введены новые временные правила для его оплаты).

Если все меры прибывающие в страну из-за рубежа будут предпринимать неукоснительно, то риски распространения инфекции будут минимальными.

«Мы собираемся дано указание по линии МВД Участковые подключаться к работе, чтобы контролировать людей, находящихся на карантине. Будем жестко отслеживать эту историю.

Ранее минздрав РФ рассказал о мерах ответственности для нарушителей режима самоизоляции и карантина – от штрафа в размере 80 тысяч рублей (или зарплаты за полгода) до принудительных работ и уголовной ответственности.

Губернатор Алексей Текслер призвал южноуральцев не рисковать здоровьем окружающих их людей: «Соблюдайте гигиену. Не посещайте без большой надобности общественные места. Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. Тем, кто недавно вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин».

Продолжает работать горячая линия регионального минздрава 8 (351) 240-15-16.

Как уже сообщало агентство, на сегодня в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено девять случаев коронавирусной инфекции: шесть – в Свердловской области, два – в Тюменской области, один - в Ханты-Мансийском автономном округе. В России зарегистрировано 253 случая коронавируса, в том числе у 242 жителей России и 11 у граждан иностранных государств.