ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральцы требуют серьезно наказывать тех, кто не соблюдает карантин по коронавирусу

Общество
Сегодня, 17:53
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Челябинской области призывают применять жесткие меры наказания к вернувшимся из-за границы южноуральцам, которые ведут себя безответственно: не соблюдают профилактические меры, не самоизолируются, а выходят на работу и спокойно посещают магазины и другие места скопления людей.

«Не понимаю, насколько надо быть безответственным, чтобы несмотря на пандемию, все же лететь за границу. И потом еще вирус в регион привезти. Ладно сам без ума, так других мог заразить - самолет, автобус. Нужны внушительные штрафы, я считаю. И ПОЛНЫЙ карантин везде - школы, ВУЗы, училища, кино, театры и др», - написала в аккаунте губернатора Валентина.

Напомним, в Челябинской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя Миасса. Он вместе со своей девушкой и отцом ездил за границу. Из Испании миассцы прилетели в Екатеринбург, а уже оттуда добирались до Миасса.

Правда, ее предложение поддерживают не все. Кто-то считает, что нечего разводить панику зря. Но по большей своей части жители возмущаются безответственностью некоторых своих земляков.

Напомним, коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. И здесь остро встает вопрос ответственности людей (так как почти все случаи коронавирусной инцекции у нас в стране на сегодня завозные). Всем прибывающим из-за границы необходимо самоизолироваться на две недели (всем предоставят больничный лист, даже введены новые временные правила для его оплаты).

Если все меры прибывающие в страну из-за рубежа будут предпринимать неукоснительно, то риски распространения инфекции будут минимальными.

«Мы собираемся дано указание по линии МВД Участковые подключаться к работе, чтобы контролировать людей, находящихся на карантине. Будем жестко отслеживать эту историю.

Ранее минздрав РФ рассказал о мерах ответственности для нарушителей режима самоизоляции и карантина – от штрафа в размере 80 тысяч рублей (или зарплаты за полгода) до принудительных работ и уголовной ответственности.

Губернатор Алексей Текслер призвал южноуральцев не рисковать здоровьем окружающих их людей: «Соблюдайте гигиену. Не посещайте без большой надобности общественные места. Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. Тем, кто недавно вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин».

Продолжает работать горячая линия регионального минздрава 8 (351) 240-15-16.

Как уже сообщало агентство, на сегодня в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено девять случаев коронавирусной инфекции: шесть – в Свердловской области, два – в Тюменской области, один - в Ханты-Мансийском автономном округе. В России зарегистрировано 253 случая коронавируса, в том числе у 242 жителей России и 11 у граждан иностранных государств.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 16:28
Подробности
Подтвержден первый случай коронавируса в Челябинской области
Общество
Вчера, 19:49
В УрФО зарегистрирован новый случай коронавируса
Общество
Вчера, 15:38
В Челябинской области откроют еще три лаборатории для обследования на коронавирус
Общество
Вчера, 14:48
Пока у шести госпитализированных с подозрением на коронавирус южноуральцев не известны результаты анализов
Вчера, 15:59
В челябинском сквере на Молодогвардейцев могут появиться сказочные персонажи
Вчера, 15:38
В Челябинской области откроют еще три лаборатории для обследования на коронавирус
Вчера, 14:48
Пока у шести госпитализированных с подозрением на коронавирус южноуральцев не известны результаты анализов
Вчера, 14:16
В Челябинске продолжаются уборка улиц и ямочный ремонт
Вчера, 13:50
В Челябинской области вводят новые правила выдачи больничных
Вчера, 12:33
Алексей Текслер внес кандидатуру на вакантный пост регионального омбудсмена
Вчера, 12:13
Сроки проведения ВПР для школьников продлены до 25 мая
Вчера, 11:51
В Челябинской области во Всемирный день счастья поженятся более 160 пар
Вчера, 11:13
Челябинские ЗАГсы ограничили число гостей брачующихся
Вчера, 10:58
Студенты ЮУрГУ и ЧелГУ с 23 марта переходят на дистанционное обучение
Общество
Сегодня, 16:28
Подробности
Подтвержден первый случай коронавируса в Челябинской области
Общество
Вчера, 15:59
Зимой и летом - одним цветом
В челябинском сквере на Молодогвардейцев могут появиться сказочные персонажи
Новости
Сегодня, 00:32
Общество
В субботу - особый день поминовения усопших
Вчера, 17:15
Среда обитания
В Челябинской области начали взрывать
Вчера, 17:07
Экономика
Малый бизнес попросил у Текслера поддержки
Вчера, 16:58
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 марта
Вчера, 16:49
Происшествия
В СИЗО Челябинска повесился подозреваемый в хранении наркотиков
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 00:32
Общество
В субботу - особый день поминовения усопших
Вчера, 16:58
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 марта
Вчера, 14:16
Общество
В Челябинске продолжаются уборка улиц и ямочный ремонт
Вчера, 00:19
Общество
В УрФО подтверждено еще шесть случаев коронавируса
19.03.20 23:00
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 20 марта
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика