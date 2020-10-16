Южноуральцы возмущены - до Роспотребнадзора невозможно дозвониться и зараженные вынуждены выходить из дома

Жители Челябинской области возмущаются, что невозможно дозвониться до регионального управления Роспотребнадзора. Телефон горячей линии постоянно занят. И инфицированным приходится ходить на работу, сидеть в очередях в поликлинике в надежде хоть там чего-то добиться, бегать по городу в поисках какой-либо помощи или с огромной температурой ждать несколько дней прихода специалиста с предписанием (иначе не назначают лечение).

Южноуральцы обращаются в СМИ, пишут в официальных аккаунтах губернатора, жалуются на горячую линию минздрава (куда хотя бы можно, хоть и не с первого раза, дозвониться), но ничего не меняется. Роспотребнадзор остается недоступным, недосягаемым.

«До Роспотребнадзора невозможно дозвонится. Человек контактный (по коронавирусу – прим.) не может выйти из дома и сдать мазок, в поликлинике не реагируют без предписания (от Роспотребнадзора – прим. ред.)», - рассказывает жительница губернатору.

Кроме того, даже если человеку все же удалось сдать тест, и он получил положительный результат, то ему не назначат лечения без того же предписания Роспотребнадзора. А специалиста этого ведомства южноуральцы ждут не один день, а порой он до них так и не доходит. Люди вынуждены начинать лечиться самостоятельно, спрашивая совета у тех, кто уже переболел. Но при этом антибиотики без рецепта врача в поликлинике не продают. Замкнутый круг.

«Сегодня на приеме задала вопрос, как же быть с супругом, у него подтверждён лабораторно анализ на ковид, сын контактный. Когда же будет на них предписание от Роспотребнадзора? Сами уже по телефону 240-15-16 заявили о себе и тишина», - пишет челябинка. Врач предложила им самим съездить на Елькина, 73 (там офис Роспотребнадзора), потому что так будет быстрее. Но как зараженным по городу передвигаться, недоумевает женщина.

«Двери Роспотребнадзора наглухо закрыты. Я туда и пешком сходила, и в министерство здравоохранения о себе заявила, всё в пустую. Такое ощущение, что Роспотребнадзор "голову" в песок спрятал», - возмущается еще одна жительница.

И комментариев о том, что надзорное ведомство не выдает предписания, не выполняет свои функции, не отвечает на звонки очень много.

Еще об одном вопиющем случае рассказала жительница Челябинска Татьяна. Она называет все происходящее сейчас «ковидной халатностью», которая приводит к еще более стремительному распространению инфекции по городам и районам.

Муж Татьяны (врач, работающий, относится к группе риска по возрасту – 66 лет) почувствовал себя плохо 16 сентября. Участковый терапевт без осмотра и рекомендаций просто выписал дистанционно больничный лист, несмотря на присутствие всех симптомов ковида. Через четыре дня Татьяна, которая тоже врач, настояла на проведении КТ (она, как специалист, реально оценивала состояние и угрозу для жизни мужа). Обследование, проведенное 21 сентября, показало 40% поражения легких и необходимость срочной госпитализации.

В этот же день ухудшилось самочувствие самой Татьяны. На следующий день она безуспешно попыталась дозвониться до поликлиники (сделано 736 звонков) и, только подключив связи в медицинской среде, смогла добиться прихода терапевта домой. «Врач назначил лечение, сказал, что будет звонить (не одного звонка так и не поступило)», - рассказывает Татьяна.

На восьмой день болезни супруга, 24 сентября, пришел положительный результат его анализов. Тогда взяли мазки у Татьяны и их взрослых дочерей. «Через два дня дети получили отрицательные результаты мазков, а мой результат пришел через 5 дней положительным. За все это время никто ни разу не поинтересовался о самочувствии, вызвать врача из поликлиники было невозможно по телефону, поэтому приходилось прибегать к услугам друзей, которые, приехав в поликлинику, делали вызов врача на дом», - делится Татьяна.

Роспотребнадзор назначил повторные тесты: у дочерей - на второе октября, у Татьяны – на четвертое октября. И у детей, и у мамы пришли отрицательные результаты анализов.

Старшая дочь Татьяны преподает в лицее, ее больничный закрыли 12 октября, а младшей дочери, которая учится в вузе, выдали справку.

Во вторник, 13 октября, старшая вышла на работу, младшая – на учебу, а на следующий день позвонила медицинская сестра из поликлиники и сообщила, что у студентки оказался положительным результата анализа (от второго октября, который изначально пришел отрицательным).

В четверг, 15 октября, должна были прийти взять повторный мазок у младшей дочери. Но при этом никто не выдал девушке справку, освобождающую от учебы. И никто ничего не объясняет. «Вот такая ковидная халатность», - с сожалением констатирует Татьяна и отмечает, что ее старшая дочь, которая контактна уже с тремя инфицированными, вынуждена продолжать преподавать в лицее. «Обратной связи нет никакой ни с поликлиникой, ни с врачом, ни с Роспотребнадзором, - возмущена Татьяна. - Где, когда, как узнать результаты мазка, сколько прогуливать, как получить справку, чем лечиться, что вообще делать?». Никто не дает ответы на эти вопросы. И таких вопросов к Роспотребнадзору накопилось много и у многих. Но в ответ только тишина, бесконечные гудки в телефонной трубке и полная неопределенность.