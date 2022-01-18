Южноуральцы жалуются на навязывание услуг банками и МФО

Жители Челябинской области направили в Банк России 282 обращения о фактах навязывания услуг во время оформления кредита или займа в банках и микрофинансовых организациях. Таковы данные за январь–ноябрь 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество жалоб существенно не изменилось.

Как сообщает пресс-служба отделение по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка РФ, доля жалоб на навязывание финансовых продуктов составила около 7% от общего количества обращений. Чаще всего жители региона сообщали об этих фактах при заключении договора потребительского или автокредита, при оформлении расчетного счета или получении банковской карты. При этом заемщикам предлагали приобрести не только финансовые продукты (например, страховых компаний), но и нефинансовые услуги. Речь идет о телемедицине или консультации юристов, отказаться от которых после оформления договора с банком или МФO раньше было невозможно.

«С 30 декабря 2021 года в силу вступили изменения в законодательство, направленные против навязывания дополнительных платных сервисов. Теперь вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, можно в течение периода охлаждения. Он действует 14 календарных дней после подписания договора. Раньше эта возможность распространялась только на услуги добровольного страхования», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Кроме того, теперь банкам или МФО запрещено заранее проставлять в документах на кредиты или займы отметки о согласии на покупку дополнительных финансовых продуктов. Услуга может быть оформлена, только если заемщик самостоятельно проставит такую галочку.