Южноуральская полиция переведена на усиленный режим несения службы

Накануне рождественских и новогодних праздников стражи порядка Челябинской области переведены на усиленный режим несения службы. В области запланировано проведение свыше тысячи новогодних массовых мероприятий, участие в которых примут сотни тысяч южноуральцев и гостей региона.

«Охрана правопорядка в дни новогодних и рождественских праздников – очень важный вопрос. На всех объектах будут нести службу сотрудники полиции, чтобы граждане понимали, куда им обратиться в случае возникновения проблем и чувствовали себя под защитой. Общение с гражданами обязательно должно строиться на принципах вежливости и уважения, индивидуального подхода к каждому человеку. Трепетное отношение к нуждающимся в помощи, сочувствие и внимание к сложившимся жизненным обстоятельствам позволят расположить граждан к органам правопорядка и настроить на продуктивное сотрудничество», - сказал начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

Также максимально увеличится количество следственно-оперативных групп и плотность нарядов наружных служб. Маршруты мобильных и пеших патрулей будут приближены к местам массового отдыха южноуральцев.

Увеличено количество экипажей дорожно-патрульной службы, в задачи инспекторов входит обеспечение беспрепятственного проезда к местам праздничных мероприятий и недопущение заторовых ситуаций, в особенности, на транспортных узлах у торговых комплексов, где традиционно возрастает поток посетителей в преддверии Нового года.

К охране общественного порядка помимо сотрудников правоохранительных органов подключатся представители добровольных народных дружин, казачества, а также частных охранных организаций.