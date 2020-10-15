Южноуральские экоактивисты запустили challenge «Почему я ношу маску!»

В Челябинской области общественная организация «АнтиСмог» запустила challenge «Почему я ношу маску!». Экоактивисты призывают южноуральцев его поддержать, записать видео и выложить у себя в социальных сетях с #явмаске.

Сотрудники экологической организации «АнтиСмог» записали видеоролик, в котором объясняют, почему они носят маски в общественных местах.

«Новая действительность вносит коррективы в нашу жизнь, и сейчас медицинская маска стала неотъемлемым аксессуаром на каждый день. Только зачастую задаешься вопросом, почему так много людей игнорируют, казалось бы, очень простую вещь - ношение маски в общественных местах? Мы носим маски, потому что мы ответственны за свое поведение и думаем о тех, кто рядом с нами», - говорят авторы challenge «Почему я ношу маску!».

Напомним, в Челябинской области режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, действует до 18 октября 2020 года. Он предполагает ношение медицинских масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.