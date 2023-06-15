Южноуральские охотинспекторы проверят актуальность охотничьих билетов из других регионов

Охотинспекторы Челябинской области смогут проверить актуальность охотничьих билетов, выданных в других регионах.

Минэкологии региона планирует подключится к информационной системк «Охотуправление» к витрине данных для получения информации об актуальности охотничьих билетов единого федерального образца, выданных охотникам в других регионах Российской Федерации.

Интеграция позволит в онлайн-режиме получать информацию о любом охотничьем билете, что значительно сократит время на обработку поступившего обращения по выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов и тем самым повысит качество оказания услуги.

Напомним, что на территории Челябинской области Минэкологии является уполномоченным органом по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца. С 2023 года документ можно получить в территориальных отделениях МФЦ не только Челябинска, но и Златоуста, Миасса, Магнитогорска.