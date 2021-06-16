Южноуральские полицейские отправились в детские лагеря

Полицейские и общественники Кыштыма и Чесменского района (Челябинская область) в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» посещают летние оздоровительные детские лагеря, чтобы научить ребят правилам безопасного поведения.

Так, инспекторы ГИБДД Кыштыма совместно с представителями общественности подготовили для ребят игры «Навстречу безопасности».

«Стражи порядка рассказывают детям о том, как необходимо вести себя на проезжей части. В ходе ролевой игры дети сами смоделировали уличную ситуацию, связанную с движением пешеходов, и показали своим сверстникам, как правильно переходить дорогу. Во время беседы школьники усвоили, что пересекать проезжую часть нужно только по пешеходному переходу», - сообщили в региональном полицейском главке.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Чесменскому району присоединились к федеральному проекту и также провели серию профилактических лекций с несовершеннолетними в лагерях.

Полицейские объяснили правила личной и общественной безопасности, дали советы о том, как не стать жертвой преступлений и не быть втянутыми в противозаконную деятельность, напомнили о действиях при обнаружении брошенных и подозрительных предметов, сообщили алгоритм действий при возникновении опасной ситуации.

Особое внимание правоохранители уделили основам информационной безопасности в сети Интернет. Они рекомендовали подросткам избегать переписки с незнакомцами.

Сотрудники полиции рассмотрели и проблему возникновения и распространения наркомании как угрозы будущему молодёжи, разъяснили виды ответственности за противоправные деяния, связанные с наркотическими средствами, и как следует вести себя в различных ситуациях, чтобы не стать жертвой преступления.

Кроме того, стражи порядка напомнили несовершеннолетним, что в случае нарушения их прав они всегда могут обратиться за помощью в полицию.