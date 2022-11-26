Южноуральские полицейские помогают водителям, которые оказались в снежном плену

Сотрудники Варненской госавтоинспекции (Челябинская область) помогли водителям освободить автомобили из снежного плена.

Сотрудники ОГИБДД Кайрат Буканов и Дмитрий Рахмангулов неся службу по обеспечению безопасности дорожного движения в селе Варна после обильного снегопада, прошедшего в районе накануне, заметили в глубоком снегу в кювете иномарку.

«Водитель рассказал, что в условиях заснеженной трассы не справился с управлением, и машину занесло в сугроб. Мужчина тщетно пытался справиться с ситуацией, но сам выбраться из снежного заноса не смог», - рассказали в региональном полицейском главке.

Полицейские помогли мужчине выкопать иномарку из снега, прицепив буксировочный трос к патрульному автомобилю, они смогли вытащить автомобиль.

Затем при патрулировании заснеженных улиц, инспекторы получили сигнал, что на одной из улиц водитель грузовой автомашины просит помощи. Машина увязла в снегу. Буксировочным тросом сотрудники ДПС смогли вытащить машину.