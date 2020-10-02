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Южноуральские полицейские поздравили ветеранов и вдов погибших сотрудников с Днем пожилого человека

Общество
Сегодня, 16:05
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Полицейские Челябинской области в День пожилого человека посетили ветеранов, тружеников тыла и вдов участников Великой отечественной войны, а также вдов сотрудников органов внутренних дел городского управления, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В Международный день пожилого человека уже по сложившейся традиции сотрудники полиции Челябинской области, соблюдая требования эпидемиологической ситуации, навестили вдов сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также ветеранов, тружеников тыла и вдов участников Великой отечественной войны.

Каждой семье ветераны и общественники вручили праздничные открытки с душевными словами, продуктовый набор.

«День пожилого человека – это светлый и душевный праздник. Эта праздничная дата – не напоминание старшему поколению о возрасте, а день особого отношения к пожилым людям, еще один повод выразить свою заботу, поддержку и уважение», - сказали в региональном полицейском главке.

Подобные мероприятия прошли во всех городах области.

В Копейске, сотрудники ГИБДД пожилых людей с праздником поздравляли на улицах города вместе с отрядами юных инспекторов дорожного движения. Кроме того, школьники призывали бабушек и дедушек соблюдать правила дорожного движения, а также вручали им памятки для пешеходов и самостоятельно подготовленные светоотражающие элементы.

 

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