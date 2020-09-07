Южноуральские студенты - о Пушкине, классической литературе и родной речи

Восьмого сентября во всем мире отмечают День грамотности. Международный праздник появился в 1966-м году по инициативе ЮНЕСКО. Он призван обратить внимание на состояние грамотности населения планеты Земля.

По случаю предстоящего события агентство "Урал-пресс-информ" публикует серию "шедевров" южноуральских студентов, которыми они открыли новый учебный год.

Преподаватель "умников" и "умниц" попросила не указывать населенный пункт и учебное заведение, в котором родились эти перлы, чтобы не создавать ни детям-первокурсникам, ни самому образовательному учреждению дурную славу.

О Пушкине

Пушкин был один из самых литературных деятелей.

Пушкин родился в Москве в сельском поселении слобода.

Алексей Сергеевич Пушкин был простолюдином, но родители пытались его обучить, чтоб знал.

Родился в семье дворянского рода.

Воспитывался в бедной, но дворянской семье.

Вся прислуга у Пушкиных говорила на французском языке.

Однажды он влюбился в девушку, они прожили шесть лет и родили четыре ребёнка.

Дантес увёл Наталью Гончарову у Пушкина. Была дуэль, Дантес погиб сразу, а Пушкин был тяжело ранен, после чего скончался.

У Пушкина возник конфликт с Дантесом, в котором он погиб от ранения.

Пушкин умер в возрасте 37 лет ранением в живот на дуэли.

В рассказе «Евгений Онегин» говорится о запретной любви. Александр Сергеевич пишет о себе, но не как о главном герое, и в конце его убивает сам Евгений Онегин.

В «Евгении Онегине» рассказывается о любви, которая там воплотилась.

О классике

Литературу называют классикой, когда она берёт за душу всех читателей без разборов.

Классическая литература - это книги, которые стали жанром в своём времени.

Классическая литература - та, которая остаётся в любом поколении, которая представляет из себя строгость. Это произведения, которые считаются эпохой для своего жанра.

Литературной классикой можно назвать песни, танцы, одежду и посуду. В процессе читения развивается мозговая система.

Классическую литературу называют ту, которую изучают и познают в школе и не только. Для меня классическая литература - это поэзии, рассказы о школе, повседневности и вообще о жизни человека. Она воспитывает здравие ума.

Это произведения, которые считаются талантом 21 века.

Классической литературой называют образованное произведение.

Чтение книг даёт человеку лучше мыслить и больше знаний. Книга – это друг советчика. После почтения книг некоторые люди начинают творить свою судьбу.

Классика волнует многих людей к чтению.

О речи: ЧТО по ней можно узнать о человеке, и о том, какую речь приятно слушать

По рече человека можно узнать его спокойность.

Мне нравится, как говорит Артур, потому что он говорит с братским отношением.

Некоторые девушки не имеют манеру вежливости.

Мне не нравится речь, которая выражается нецензурной бранью.

Приятно слушать воспитанную речь, неприятно – хаотическую.

Люблю слушать ту речь, которая внешне и снаружи выглядит красивой, культурной, воспитанной. Приятно слушать образованную речь, с богатой фантазией, а неприятно – глупую, малообразованную и некультурную, невоспитанную, неизысканную с матными словами.

Приятно слушать начитанную и добрую речь, неприятно – неначитанную, грубую. Неприятно слушать грубую, неграмотную, которая не может связать предложение со словами-паразитами.

Приятно слушать тавтологическую речь. Неприятно слушать матершинные слова, грубое отношение.

Хорошо, когда девушки малословные. Плохо, когда нелюдилюбивые.

Хорошо, когда у человека бурный запас слов.

Ассорти

Гоголь написал «Ревизорро».

Близкий человек Герасима – это бездомный щенок.

Грин писал о маленькой девочке, которую звали Ассоль, и её большой мечте, которая рано осталась без матери.

Достоевский написал «Горе и тума», а Грибоедов - «Горе атума».

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