Южноуральские студенты - о Пушкине, классической литературе и родной речи
Восьмого сентября во всем мире отмечают День грамотности. Международный праздник появился в 1966-м году по инициативе ЮНЕСКО. Он призван обратить внимание на состояние грамотности населения планеты Земля.
По случаю предстоящего события агентство "Урал-пресс-информ" публикует серию "шедевров" южноуральских студентов, которыми они открыли новый учебный год.
Преподаватель "умников" и "умниц" попросила не указывать населенный пункт и учебное заведение, в котором родились эти перлы, чтобы не создавать ни детям-первокурсникам, ни самому образовательному учреждению дурную славу.
О Пушкине
Пушкин был один из самых литературных деятелей.
Пушкин родился в Москве в сельском поселении слобода.
Алексей Сергеевич Пушкин был простолюдином, но родители пытались его обучить, чтоб знал.
Родился в семье дворянского рода.
Воспитывался в бедной, но дворянской семье.
Вся прислуга у Пушкиных говорила на французском языке.
Однажды он влюбился в девушку, они прожили шесть лет и родили четыре ребёнка.
Дантес увёл Наталью Гончарову у Пушкина. Была дуэль, Дантес погиб сразу, а Пушкин был тяжело ранен, после чего скончался.
У Пушкина возник конфликт с Дантесом, в котором он погиб от ранения.
Пушкин умер в возрасте 37 лет ранением в живот на дуэли.
В рассказе «Евгений Онегин» говорится о запретной любви. Александр Сергеевич пишет о себе, но не как о главном герое, и в конце его убивает сам Евгений Онегин.
В «Евгении Онегине» рассказывается о любви, которая там воплотилась.
О классике
Литературу называют классикой, когда она берёт за душу всех читателей без разборов.
Классическая литература - это книги, которые стали жанром в своём времени.
Классическая литература - та, которая остаётся в любом поколении, которая представляет из себя строгость. Это произведения, которые считаются эпохой для своего жанра.
Литературной классикой можно назвать песни, танцы, одежду и посуду. В процессе читения развивается мозговая система.
Классическую литературу называют ту, которую изучают и познают в школе и не только. Для меня классическая литература - это поэзии, рассказы о школе, повседневности и вообще о жизни человека. Она воспитывает здравие ума.
Это произведения, которые считаются талантом 21 века.
Классической литературой называют образованное произведение.
Чтение книг даёт человеку лучше мыслить и больше знаний. Книга – это друг советчика. После почтения книг некоторые люди начинают творить свою судьбу.
Классика волнует многих людей к чтению.
О речи: ЧТО по ней можно узнать о человеке, и о том, какую речь приятно слушать
По рече человека можно узнать его спокойность.
Мне нравится, как говорит Артур, потому что он говорит с братским отношением.
Некоторые девушки не имеют манеру вежливости.
Мне не нравится речь, которая выражается нецензурной бранью.
Приятно слушать воспитанную речь, неприятно – хаотическую.
Люблю слушать ту речь, которая внешне и снаружи выглядит красивой, культурной, воспитанной. Приятно слушать образованную речь, с богатой фантазией, а неприятно – глупую, малообразованную и некультурную, невоспитанную, неизысканную с матными словами.
Приятно слушать начитанную и добрую речь, неприятно – неначитанную, грубую. Неприятно слушать грубую, неграмотную, которая не может связать предложение со словами-паразитами.
Приятно слушать тавтологическую речь. Неприятно слушать матершинные слова, грубое отношение.
Хорошо, когда девушки малословные. Плохо, когда нелюдилюбивые.
Хорошо, когда у человека бурный запас слов.
Ассорти
Гоголь написал «Ревизорро».
Близкий человек Герасима – это бездомный щенок.
Грин писал о маленькой девочке, которую звали Ассоль, и её большой мечте, которая рано осталась без матери.
Достоевский написал «Горе и тума», а Грибоедов - «Горе атума».
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