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Южноуральские водолазы набрались опыта в Крыму

Общество
Сегодня, 11:24
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В Челябинск из Крыма вернулись водолазы-спасатели, принимавшие участие в учебно-тренировочных сборах аварийно-спасательной службы «Крым-спас».

Водолазы-спасатели Крыма и Южного Урала совместно отработали аварийные ситуации в реальных условиях. Учения проходили на давно затонувшем судне «Волга-Дон», которое позволило максимально точно отработать каждое действие водолаза при проведении поисковых, спасательных, аварийных и ремонтных работ под водой.

«Глубина погружений составляла 40 метров, погружения проводились с использованием воздушно-газовой смеси, которая значительно увеличивает время пребывания спасателя под водой. Также водолазами были отработаны действия в аварийных ситуациях и в случаях отказа дыхательного аппарата», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов отметил, что со всеми поставленными задачами спасатели-водолазы справились на «отлично».

 

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