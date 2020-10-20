Южноуральские водолазы набрались опыта в Крыму

В Челябинск из Крыма вернулись водолазы-спасатели, принимавшие участие в учебно-тренировочных сборах аварийно-спасательной службы «Крым-спас».

Водолазы-спасатели Крыма и Южного Урала совместно отработали аварийные ситуации в реальных условиях. Учения проходили на давно затонувшем судне «Волга-Дон», которое позволило максимально точно отработать каждое действие водолаза при проведении поисковых, спасательных, аварийных и ремонтных работ под водой.

«Глубина погружений составляла 40 метров, погружения проводились с использованием воздушно-газовой смеси, которая значительно увеличивает время пребывания спасателя под водой. Также водолазами были отработаны действия в аварийных ситуациях и в случаях отказа дыхательного аппарата», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов отметил, что со всеми поставленными задачами спасатели-водолазы справились на «отлично».