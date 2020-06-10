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«Зона» талантов

Южноуральские заключенные легко собирают кубик Рубика и разрывают книги

Фото: 
ГУФСИН по Челябинской области
Общество
Сегодня, 17:31

В колониях Челябинской области в рамках конкурса «В зоне талантов» выявили самых одаренных заключенных. Они с легкостью разрывают толстые книги, надувают грелки и разбирают кубик Рубика.

По итогам конкурса самой талантливой признали осужденную ИК-5 Анастасию Воробьеву. Математически одаренная девушка сумела без особого труда освоить алгоритм сборки популярной головоломки тысячалетия - кубика Рубика, а также слепой счет на калькуляторе. 

Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, конкурсантка успешно справляется как с элементарными, так и с самыми сложными арифметическими операциями, делает это очень быстро - и результат всегда точный.

Второе место - у осужденного ИК-25 Александра Беспалова, обладающего также несколькими удивительными способностями.

Мужчина с легкостью разрывает толстые книги и надувает грелку. 

Кроме того, у него стальной пресс. Александр спокойно выдерживает удары тяжелой кувалдой по бетонному блоку, лежащему у него на груди.

Третьей стала осужденная отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 Олеся Чван, умеющая измерять давление по пульсу без тонометра.

 

 

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